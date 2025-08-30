Éver Hugo Almeida: “Lo que hicimos más que nada fue quitarle la presión a los jugadores”

“Lo que nosotros hicimos más que nada fue quitarle la presión a los jugadores, tratar de darle un poquito de alegría dentro de lo que se puede, convencerlos de que se pueden equivocar, que tenían que equivocarse, que buscaran la posibilidad de, si querían tirar un túnel que lo tiren, si querían tirar una moñita que la tiren, pero la teníamos que pelear, la teníamos que tratar de recuperar, jugar con cierta alegría, pero con la obligación de siempre estar metido dentro de la idea del equipo y lo hicieron bien, lo hicieron bien los chicos. Me gustó sobre todas las cosas, me gustó el equipo, me gustaron todos, pero me gustó la actitud que tuvieron los dos chicos de los costados, sobre todo Leguizamón, que venía un poquitito bajoneado, hoy tuvo un partido espectacular”.

Lea más: Olimpia, de la mano de La Leyenda

Almeida comparó la situación del equipo con una gran carga emocional. “Estábamos hablando justamente con Carlos Humberto Paredes y con el profe (César Benalcázar) que para nosotros, en este caso para mí, tenía una mochila, dentro de la mochila, creo que estaba el Titanic más o menos, por lo que representaba, por el primer partido, y había que sacarlo. Por suerte, los muchachos comprendieron en parte la idea. Fue un equipo que buscó ganar desde el inicio. Desde el inicio tuvimos enseguida algunas opciones y sobre todo la prolijidad y las ganas que pusieron en los primeros 45 minutos”.

Sin embargo, el segundo tiempo presentó dificultades. “En el segundo se nos complicó un poco, porque entró un jugador importante como lo es este Sergio ‘Chico’ Díaz. Se puso en la mitad de la cancha y prácticamente él nos quitó la pelota. Nos complicó ahí en ese aspecto, pero por suerte se pudo solucionar, y también el hecho de que termináramos con diez. Acá lo que realmente festejamos es el hecho de nosotros como cuerpo técnico de volver y agradecer a la gente, la gente, espectacular, espectacular, y la felicidad de retornar con un triunfo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Consultado sobre en qué aspectos de su trabajo insistió durante los pocos días de preparación y sobre la respuesta de la afición, Almeida respondió: “Trabajamos de todo, trabajamos de todo un poco, hubo un pequeño retoquecito físico, después trabajamos los sistemas tácticos, la defensa, la achique, la salida en velocidad, la pelota en tres toques, en lo posible, pero sin perder, en llegado momento, la salida limpia. O sea, tratamos de mechar las dos cosas. Este equipo estaba muy acostumbrado a la tenencia de pelota. Tratamos de quitarle dos pases, por lo menos, dos pases más y creo que salió bien. Viste que cuando se gana, todo es perfecto, pero estamos muy contentos, muy, muy contentos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al penal que le dio el triunfo a Olimpia, el director técnico explicó: “Nosotros siempre definimos quién la tiene que tirar. Estaba Richard, estaba Facundo, y estaba tercero Huguito, porque no sabemos si va a haber cambio. Entonces si había un penal así, y estuvimos entrenando, o sea, por diversión, pero siempre terminamos tirando penales. Richard lo hizo muy bien, por su personalidad, por lo que sea, y quedamos en que si iba a haber un penal, lo iba a tirar en el medio, creo que es una experiencia que sostengo, no hay arquero que se quede quieto, y la cosa que salió bien”.

El entrenador también destacó la figura de Richard Ortiz. “Richard es, no sé, el hombre que, como se dice, que siempre está, está en todos lados de la cancha, en el entrenamiento, el primero en llegar, buena onda con los muchachos, un poco, no voy a decir el papá, porque no hay mucha diferencia, pero es más o menos un líder muy positivo en todos los aspectos, y hoy jugó un gran partido, un gran partido. Yo creo que hoy lo van a ver flaco, porque jugó bien”.

Finalmente, en conductor franjeado compartió el peso de la responsabilidad en su retorno. “Mi mochila tenía el Titanic, y yo creo que teníamos más que nada nosotros, cuerpo técnico, un nerviosismo que no teníamos que contagiar. Nos reuníamos en nuestra habitación, hablamos de cómo íbamos a trabajar, a hacer, y había una presión, había unas cosas que sabíamos, sabíamos, porque sobre todo en mi caso, donde la gente estaba muy ilusionada, el afecto que me ha demostrado la gente, el cariño, el reconocimiento, eso pesa y mucho. Es muy agradable, uno se siente querido, se siente homenajeado, pero pesa, pesa porque le tenés que responder, y acá en este caso los chicos respondieron”.

El ex portero aseguró que la clave pasó por contagiar el espíritu olimpista. “Yo le dije el primer día que llegamos al entrenamiento, que mis únicas palabras, le dije: ‘Yo soy un buen técnico, soy un buen técnico porque los jugadores me hicieron buen técnico. Quiero seguir siendo un buen técnico con el mismo trabajo de mis jugadores anteriores con ustedes’. O sea que acá el esfuerzo es de ellos. Si ellos hacen el esfuerzo, se ganan los partidos, y si no salen las cosas, no hay voluntad, no hay ganas de hacer las cosas bien, un equipo apático, no salen los resultados, y Almeida se irá por la otra puerta de la villa, la del fondo allá, es así, es así, pero por suerte lo logramos, logramos contagiar ese espíritu, como dijo el presidente, ese espíritu olimpista”.