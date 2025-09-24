Olimpia

Olimpia: ¿A qué rival enfrenta si clasifica a los cuartos de final?

Olimpia disputa hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El certamen es la nueva prioridad del Decano por la clasificación a la Copa Libertadores.

24 de septiembre de 2025 - 08:09
Los jugadores de Olimpia festejan un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arcenio Acuña Rojas

Olimpia juega la Copa Paraguay 2025, la nueva prioridad por el resto de la temporada. El certamen nacional es el único camino en el que depende de sí para clasificar a la Copa Libertadores 2026 (Paraguay 4). El Decano disputa hoy los octavos de final y enfrenta a Atlético Tembetary: comienza a las 19:00, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

El Franjeado arrancó el torneo goleando 3-0 a Fernando de la Mora en el Facundo Deleón Fossati de Villa Hayes: Faustino Barone, Rodrigo Pérez y Erik López habían convertido ante el Rojo de Palomar por Fase 3. El triunfo no solo significó el pase a la próxima instancia sino que también, fue la última victoria. Desde entonces, perdió 2 y empató 1, todos por el torneo Clausura 2025.

Los futbolistas de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

¿A qué rival enfrenta Olimpia si avanza de ronda?

El Rey de Copas busca el boleto a los cuartos de final y en caso de avanzar a la llave de los ocho mejores, los dirigidos por Éver Hugo Almeida medirán al ganador de 2 de Mayo vs. Deportivo Minga Guazú. El Gallo y La Rojinegra, el único representante de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), juegan el jueves 25 de setiembre, a las 15:30, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

