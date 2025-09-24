Olimpia: ¿A qué rival enfrenta si clasifica a los cuartos de final?

Olimpia juega la Copa Paraguay 2025, la nueva prioridad por el resto de la temporada. El certamen nacional es el único camino en el que depende de sí para clasificar a la Copa Libertadores 2026 (Paraguay 4). El Decano disputa hoy los octavos de final y enfrenta a Atlético Tembetary: comienza a las 19:00, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

El Franjeado arrancó el torneo goleando 3-0 a Fernando de la Mora en el Facundo Deleón Fossati de Villa Hayes: Faustino Barone, Rodrigo Pérez y Erik López habían convertido ante el Rojo de Palomar por Fase 3. El triunfo no solo significó el pase a la próxima instancia sino que también, fue la última victoria. Desde entonces, perdió 2 y empató 1, todos por el torneo Clausura 2025.

¿A qué rival enfrenta Olimpia si avanza de ronda?

El Rey de Copas busca el boleto a los cuartos de final y en caso de avanzar a la llave de los ocho mejores, los dirigidos por Éver Hugo Almeida medirán al ganador de 2 de Mayo vs. Deportivo Minga Guazú. El Gallo y La Rojinegra, el único representante de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), juegan el jueves 25 de setiembre, a las 15:30, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

