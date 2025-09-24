La formación de Olimpia para disputar hoy la Copa Paraguay

Olimpia enfrenta a Atlético Tembetary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El certamen nacional es la nueva prioridad del Decano ya que es el único camino de clasificación a la Copa Libertadores en el que depende de sí. Por lo tanto, Éver Hugo Almeida no quiere permitir ningún margen de error y apuesta por los titulares para buscar el boleto a la serie de los 8 mejores.

Pero Almeida cambia la formación con relación al empate 1-1 con Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025. Aunque redujo a los convocados de 23 a 18, por la cantidad de futbolistas en planilla en la Copa, el DT mantiene a los que jugaron frente al Triki, salvo a Romeo Benítez, quien ingresó en el segundo tiempo el viernes y no fue citado para hoy.

Olimpia: Las dos modificaciones de Almeida

Las modificaciones de Almeida para medir al Rojiverde en el Luis Salinas de Itauguá son dos. La primera variante es Alex Franco por Lucas Morales: el lateral uruguayo deja el equipo para el ingreso del volante, que cambiaría la defensa a línea de tres. La segunda es en ataque, en el que Adrián Alcaraz reemplaza a Eduardo Delmás, el sub 18 que debutó el fin de semana.

La formación de Olimpia vs. Atlético Tembetary en la Copa Paraguay 2025

Lucas Verza; Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Héctor David Martínez; Rodney Redes, Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

