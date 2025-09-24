Olimpia

La formación de Olimpia para disputar hoy la Copa Paraguay

Olimpia disputa hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El certamen nacional es la nueva prioridad del Decano por el resto del año. Por lo tanto, Éver Hugo Almeida apuesta por los titulares, pero realiza cambios con respecto al empate contra Sportivo Trinidense por el torneo Clausura 2025.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 07:47
Rodney Redes, jugador de Olimpia, domina el balón en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
@CopaDePrimera

Olimpia enfrenta a Atlético Tembetary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El certamen nacional es la nueva prioridad del Decano ya que es el único camino de clasificación a la Copa Libertadores en el que depende de sí. Por lo tanto, Éver Hugo Almeida no quiere permitir ningún margen de error y apuesta por los titulares para buscar el boleto a la serie de los 8 mejores.

Lea más: A qué hora juega Olimpia vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Pero Almeida cambia la formación con relación al empate 1-1 con Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025. Aunque redujo a los convocados de 23 a 18, por la cantidad de futbolistas en planilla en la Copa, el DT mantiene a los que jugaron frente al Triki, salvo a Romeo Benítez, quien ingresó en el segundo tiempo el viernes y no fue citado para hoy.

Los futbolistas de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Olimpia: Las dos modificaciones de Almeida

Las modificaciones de Almeida para medir al Rojiverde en el Luis Salinas de Itauguá son dos. La primera variante es Alex Franco por Lucas Morales: el lateral uruguayo deja el equipo para el ingreso del volante, que cambiaría la defensa a línea de tres. La segunda es en ataque, en el que Adrián Alcaraz reemplaza a Eduardo Delmás, el sub 18 que debutó el fin de semana.

Lea más: Olimpia, por el boleto a los cuartos de la Copa Paraguay 2025

La formación de Olimpia vs. Atlético Tembetary en la Copa Paraguay 2025

Lucas Verza; Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Héctor David Martínez; Rodney Redes, Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

