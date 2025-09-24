Rodrigo Nogués: “La Copa Paraguay se volvió el gran objetivo”

Olimpia disputa hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025, el nuevo y principal objetivo del Decano por el resto del año. A diferencia de la tabla anual, en la que está a 18 puntos de la zona de Copa Libertadores 2026, el Franjeado depende de sí en el torneo nacional con el propósito de clasificar al campeonato de clubes más importante del continente.

En la víspera del partido frente a Atlético Tembetary, el presidente del Rey de Copas reconoció la relevancia del certamen. “La Copa Paraguay se volvió el gran objetivo”, expresó Rodrigo Nogués a ABC TV después de la inauguración del Olimpia Training Center, el nuevo gimnasio de la institución en la sede de la Avenida Sacramento.

“Hacer un gran partido y pasar de fase”

“Ojalá podamos hacer un gran partido y pasar de fase. Luego es ir partido a partido. Es lo que nos propusimos”, añadió Nogués, quien también apuntó al torneo Clausura 2025. “En el torneo local seguir sumando y mientras Olimpia pueda dar pelea vamos a seguir dando pelea”, aseguró sobre el equipo de Éver Hugo Almeida, décimo a 15 unidades del puntero Guaraní.

