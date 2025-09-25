Alerta Olimpia: La clasificación a Copa Sudamericana, en riesgo

Olimpia recibió un durísimo golpe al deseo de disputar la Copa Libertadores 2026. El Decano perdió 4-2 con Atlético Tembetary en penales, luego de remontar un 0-2 y empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminado de la Copa Paraguay 2025, el único en el certamen en el que dependía de sí para acceder al torneo de clubes más importante del continente.

Por el resto de la temporada, para el Franjeado solo queda una vía de clasificación, pero es la más complicada: la tabla acumulativa. Los dirigidos por Éver Hugo Almeida suman 46 puntos y están a 18 puntos cuando restan 27 por disputar (todos en el torneo Clausura). Por ende, el nuevo objetivo es defender el puesto a Copa Sudamericana 2026 que actualmente ocupa.

Pero atención que el Rey de Copas no tiene asegurada la posición ya que hay cuatro equipos que continúan en la pelea. Recoleta FC, último ubicado en sitios continentales, es séptimo con 45 unidades, mientras que Sportivo Ameliano es octavo con 40, General Caballero de Juan León Mallorquín, noveno con 40; Sportivo Luqueño, décimo con 39; y 2 de Mayo, undécimo con 37.

La tabla acumulativa de la temporada