A qué hora juega Colo Colo vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia debuta hoy en la Copa Libertadores Femenina 2025. Las Franjeadas integran el Grupo C y disputan la primera fecha ante Colo Colo de Chile. El enfrentamiento entre dos campeones de América (masculino) es a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Florencio Solá de la ciudad de Banfield, Argentina. Los hinchas pueden seguir el partido en el canal de Youtube de Conmebol Libertadores.

Colo Colo vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Colo Colo vs. Olimpia: ¿Dónde ver en vivo hoy?

Conmebol Libertadores en Youtube