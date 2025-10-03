A qué hora juega Colo Colo vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia debuta hoy en la Copa Libertadores Femenina 2025. Las Franjeadas integran el Grupo C y disputan la primera fecha ante Colo Colo de Chile. El enfrentamiento entre dos campeones de América (masculino) es a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Florencio Solá de la ciudad de Banfield, Argentina. Los hinchas pueden seguir el partido en el canal de Youtube de Conmebol Libertadores.
Lea más: Paraguay, por la clasificación a los octavos del Mundial Sub 20
Colo Colo vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 16:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 14:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 21:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Colo Colo vs. Olimpia: ¿Dónde ver en vivo hoy?
Conmebol Libertadores en Youtube