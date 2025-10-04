La formación de Olimpia para enfrentar a Sportivo Ameliano

Olimpia disputa hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano enfrenta al Sportivo Ameliano de Roberto Nanni con el deseo de encadenar una segunda victoria luego de cortar la mala racha con el 2-0 sobre Atlético Tembetary en Villa Elisa. El partido comienza a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

Respaldado por el triunfo ante el Rojiverde, Éver Hugo Almeida planifica un solo cambio en la alineación: la variante es en el medio con el ingreso de Iván Leguizamón y la salida de Alex Franco. Con la sustitución, el Franjeado vuelve a contar con dos volantes ofensivos. El resto es igual, manteniendo a Axel Alfonso en defensa y Ricardo Benítez como Sub 18 en ataque.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, Alexis Cantero; Rodney Redes, Javier Domínguez, Hugo Quintana, Iván Leguizamón; Ricardo Benítez y Carlos Sebastián Ferreira.