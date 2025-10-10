Almeida sobre el clásico: “Ojalá que se dé lo que siempre dicen que el que está peor gana”

Tras la derrota ante Recoleta, que devuelve a Olimpia a la cruda realidad que viene experimentando en la temporada, el entrenador franjeado, Éver Hugo Almeida, se refirió inmediatamente al próximo desafío: nada menos que el superclásico del fútbol paraguayo ante Cerro Porteño. El DT se mostró esperanzado de que se cumpla el popular dicho “el que está peor gana”.