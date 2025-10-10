Almeida sobre el clásico: “Ojalá que se dé lo que siempre dicen que el que está peor gana”

El experimentado conductor franjeado, en tono de broma, expresó su deseo sobre el próximo duelo frente a Cerro Porteño: “Ojalá que se dé lo que siempre dicen que el que está peor gana, ojalá que sea así. Nosotros pensamos trabajar para ganarlo. Evidentemente que es así, vamos a ver. Yo tengo jugado 72 clásicos, quizás pueda sacar algo de algunos de ellos, pero sí, es un partido importantísimo para nosotros como todos los que hemos jugado”.
El estratega subrayó la importancia del enfrentamiento y cómo enfocará la preparación: “El partido que viene (frente a Cerro Porteño), yo creo que de la semana que viene, de los primeros días, ya vamos a empezar a pensar. Es un partido importantísimo, importantísimo. Los clásicos, cada uno de ellos es diferente, es diferente también”.
A pesar del presente irregular, el conjunto franjeado lleva una ventaja reciente en los enfrentamientos directos de la temporada ante su clásico rival. Esto se debe al par de triunfos conquistados en el Torneo Apertura con idéntico marcador (2-1).
El primer triunfo del año se dio en el Defensores del Chaco, aún bajo la conducción de Martín Palermo. El segundo se concretó en La Nueva Olla, con Fabián Bustos como director técnico.
Sin embargo, en el primer encuentro del Torneo Clausura, el duelo favoreció al Ciclón. El elenco franjeado, en ese entonces bajo la dirección técnica de Ramón Díaz, perdió el partido de forma increíble. Luego de tener una ventaja de dos goles, el Decano terminó cayendo por 3-2 en el duelo que tuvo lugar en Ciudad del Este.