Olimpia: Habilitación de compra para el superclásico fue agotada

Olimpia comunicó que las habilitaciones para la compra de las entradas del superclásico están agotadas. “Agotadas las habilitaciones de compra para el encuentro del domingo. Desde las 10.00 horas, la venta de entradas en la sede de la Institución. ¡Los esperamos!”, anunció en redes sociales el Decano, que desde las 10:00 empieza a vender los tickets en la sede del club.

Lea más: Comienza la fecha del último superclásico de la temporada

“La venta será exclusivamente de manera presencial”, puntualizó la institución, que estableció la habilitación de compra únicamente para los socios activos. “El titular del QR deberá acercarse a adquirir su entrada (no podrá un tercero). Es obligatorio presentar cédula de identidad y habilitación de compra para adquirir la entrada”, advirtió el Rey de Copas.

El anuncio de la habilitación de compras

30.000 guaraníes, el precio para visitantes

Los hinchas que accedieron a la habilitación de compra de las entradas para el último superclásico de la temporada, el domingo 19 de octubre a las 17:30, deben acudir al Salón Blanco en Para Uno para adquirir su respectiva entrada: el costo es de 30.000 guaraníes. Los aficionados de Olimpia ingresarán a la Platea Pettengill de La Nueva Olla, destinada a los visitantes.