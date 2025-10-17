Éver Almeida y el superclásico: “Defendemos la historia y lo que representa la camiseta”

Cerro Porteño y Olimpia disputan el domingo 19 de octubre el último superclásico del año. El Ciclón y el Decano juegan con presentes distintos: los dirigidos por Jorge Bava pelean por el título, mientras que los conducidos por Éver Almeida solo luchan por un boleto continental. Independientemente al momento, el DT del Fanjeado aseguró que “la obligación es compartida”.

“La responsabilidad es de ambos. Olimpia tiene una historia tremenda que tiene que mantener. Nosotros no jugamos un partido por jugar o pensando en que se salva algo. Jugamos por la historia, por el día a día, por lo que representa la camiseta. Eso es lo que nosotros vamos a defender”, expresó Almeida con respecto al duelo por la fecha 17 del torneo Clausura 2025.

Éver Almeida: “La obligación es compartida”

“La obligación y la responsabilidad son compartidas. Es casi igual. No podemos mirar la tabla, si uno esta primero o décimo. Es la historia, lo que representa cada institución. Si miramos la tabla hay diferencias, pero es lo que representa el color de la camiseta que defendemos”, aseguró Almeida, quien registra 85 clásicos entre la carrera de jugador y la trayectoria de entrenador.