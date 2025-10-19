Olimpia

La formación de Olimpia para enfrentar hoy a Cerro Porteño

Olimpia enfrenta a Cerro Porteño en un superclásico clave por las aspiraciones continentales. Éver Hugo Almeida tiene confirmado el once: no solo cambia de hombres sino que también, de sistema.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 10:35
Los jugadores de Olimpia festejan un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arcenio Acuña Rojas

Olimpia enfrenta hoy a Cerro Porteño en el último superclásico del año. El Decano visita al Ciclón a las 17:30, en La Nueva Olla, por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Franjeado tiene en juego la clasificación continental y en consecuencia, necesita el triunfa para encaminar el boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Éver Hugo Almeida tiene definido el once para medir al Azulgrana en el General Pablo Rojas, donde el Franjeado registra un invicto de 8 encuentros (4 victorias y 4 empates). El experimentado técnico, con 85 duelos frente al conjunto de Barrio Obrero entre las carreras de jugador y DT, cambia de hombres y de sistema con relación a la derrota 1-0 ante Recoleta en la ronda pasada.

Hugo Quintana, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Hugo Quintana, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

Los cambios de Éver Almeida en el equipo

Almeida confirmó el viernes la línea de cinco defensores. A la misma ingresan Gustavo Vargas, Axel Alfonzo y Abel Paredes, que solo ha disputado un compromiso en todo el semestre. En consecuencia, Junior Barreto y Alexis Cantero dejan el equipo. En el medio, también hay otras variantes: Hugo Quintana por Alex Franco e Iván Leguizamón por Junior Gamarra.

La formación de Olimpia vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, Héctor David Martínez, Abel Paredes; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Iván Leguizamón; Carlos Sebastián Ferreira.

