La formación de Olimpia para enfrentar hoy a Cerro Porteño

Olimpia enfrenta hoy a Cerro Porteño en el último superclásico del año. El Decano visita al Ciclón a las 17:30, en La Nueva Olla, por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Franjeado tiene en juego la clasificación continental y en consecuencia, necesita el triunfa para encaminar el boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Éver Hugo Almeida tiene definido el once para medir al Azulgrana en el General Pablo Rojas, donde el Franjeado registra un invicto de 8 encuentros (4 victorias y 4 empates). El experimentado técnico, con 85 duelos frente al conjunto de Barrio Obrero entre las carreras de jugador y DT, cambia de hombres y de sistema con relación a la derrota 1-0 ante Recoleta en la ronda pasada.

Los cambios de Éver Almeida en el equipo

Almeida confirmó el viernes la línea de cinco defensores. A la misma ingresan Gustavo Vargas, Axel Alfonzo y Abel Paredes, que solo ha disputado un compromiso en todo el semestre. En consecuencia, Junior Barreto y Alexis Cantero dejan el equipo. En el medio, también hay otras variantes: Hugo Quintana por Alex Franco e Iván Leguizamón por Junior Gamarra.

La formación de Olimpia vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, Héctor David Martínez, Abel Paredes; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Iván Leguizamón; Carlos Sebastián Ferreira.

