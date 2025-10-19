Olimpia: Los convocados para el superclásico vs. Cerro Porteño

Olimpia disputa el último superclásico del año: enfrenta hoy a Cerro Porteño por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano no pelea por ningún título de campeón, pero sí está en la lucha por un boleto continental. El Franjeado también defiende el honor y la racha de 8 encuentros sin perder en La Nueva Olla (4 victorias y 4 empates).

Éver Hugo Almeida convocó a 23 jugadores. El uruguayo/paraguayo, que llega a los 86 duelos frente al tradicional rival entre las carreras de jugador y entrenador, recuperó a un titular, pero no pudo contar con otro: Gustavo Vargas regresa y es de la partida, mientras que Manuel Capasso quedó fuera de la nómina a causa de una lesión. Otro que vuelve es Rodrigo Pérez.

Olimpia: Los convocados vs. Cerro Porteño