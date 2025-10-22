Olimpia: Entradas para el añejo clásico

Las tarifas establecidas por Olimpia para el choque del domingo contra Guaraní, en Capiatá (17:30) son 30.000 guaraníes en Graderías (cabeceras), 40.000 en Plateas, 60.000 en Preferencias laterales y 80.000 en la zona central. Los menores también deberán abonar sus ingresos. Las localidades pueden ser adquiridas a través de Tuti.

Lea más: La Leyenda transmite paz

Si bien el equipo demostró un buen rendimiento en el empate 1-1 con Cerro Porteño, el domingo pasado en La Nueva Olla, es altamente probable que el entrenador Éver Hugo Almeida recurra a algunos cambios, sobre todo por la necesidad de inclusión de juveniles para cumplir con el reglamento.

El Decano marcha rezagado en la carrera del sub 18, aunque tendrá la posibilidad de engrosar la bolsa con sus jugadores del plantel profesional que competirán en la Copa del Mundo Sub 17 que se desarrollará en Qatar, entre el 3 y el 27 de noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cada club debe totalizar 900 minutos en el torneo con la participación de un nacido el 1 de enero de 2007 en adelante. El incumplimiento de la norma es penado con la reducción de tres puntos y una multa de G. 200.000.000 (un poco más de 28.000 dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Doloroso recuerdo. En la primera rueda del Clausura, el Decano sufrió una estrepitosa caída por 4-0 contra el Cacique en Ciudad del Este. La derrota se produjo bajo la conducción de Ramón Díaz.

Los tres juegos del año fueron ganados por los aurinegros, que en la primera rueda del Apertura se impusieron por 1-0 y en la segunda, por 2-1.