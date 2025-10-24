Lucas Morales se refirió a la posibilidad de dar una mano a Cerro Porteño

El jugador uruguayo, que viene de destacarse en el clásico, priorizó los objetivos de su club por encima de la tabla de posiciones de sus adversarios. “Yo creo que tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Nosotros tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posible. Sabemos que tenemos que terminar el año de la mejor manera, no es el año que deseamos todos, pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro”, declaró el lateral.

Respecto al desarrollo del encuentro del fin de semana, el defensor anticipó un partido de características similares a que se presentó en el superclásico. “Yo creo que muy parecido al otro día, creo que Guaraní es un poco más directo que Cerro Porteño. Tenemos que estar bien parados y tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos”.

#Olimpia | En la previa del clásico más añejo, Lucas Morales habló sobre la ''ayuda'' a Cerro Porteño en caso de vencer a Guaraní, y sobre la posición que le sienta mejor dentro del campo de juego 🗣️⚪️⚫️#ABCDeportes #LaEvoluciónDelLíder #730AM pic.twitter.com/dGJPGikYHM — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 24, 2025

Finalmente, el defensor charrúa se refirió a su rendimiento personal en función del sistema táctico que utiliza el entrenador. Sobre su comodidad en el campo: “La verdad, me siento un poco más cómodo de carrilero, porque siento que puedo aportar un poco más en ataque. Pero, primordialmente, los partidos que hemos jugado en línea de cuatro he tenido algunos problemas defensivos y eso es lo que estoy trabajando para mejorar”.

Olimpia enfrentará el domingo al líder exclusivo de la clasificación, Guaraní, en el encuentro correspondiente a la decimoctava ronda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El compromiso está marcado para las 17:30, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

