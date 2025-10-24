Olimpia confirma: Derlis González será operado en Brasil

Según el Comunicado Oficial emitido por la Comisión Directiva, el “10” será sometido a una intervención quirúrgica programada “en los próximos días” en el reconocido Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, Brasil. La información apunta al próximo martes como la fecha de la operación, que el club lo enmarca dentro de un “plan integral de recuperación y puesta a punto física, con el objetivo de que pueda alcanzar nuevamente su máximo nivel competitivo”.

La entidad de Para Uno subraya que el procedimiento estará a cargo de un equipo médico de “reconocida trayectoria internacional, especializado en tratamientos de alta complejidad aplicados al deporte profesional”. Este proceso contará con el “acompañamiento y supervisión permanente del Departamento Médico del Club Olimpia”, garantizando el apoyo institucional.

La decisión, adoptada en el marco de un plan médico y deportivo consensuado entre el jugador, el cuerpo técnico y la Institución, “reafirma el compromiso del Club con la salud, la recuperación y el bienestar integral de sus futbolistas”, tal como lo indica el documento.

Una temporada marcada por las lesiones

El surgido en Rubio Ñu atraviesa una de las temporadas más complejas de su carrera. El atacante, emblema ofensivo del equipo franjeado, ya había sido operado en marzo de 2025 por una lesión que afectó el ligamento cruzado anterior y una lesión meniscal parcial en la misma rodilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde hace aproximadamente dos meses, Derlis González permanece fuera de la competición oficial, sumando una baja prolongada a las ya complejas reincidencias físicas que no logran ser resueltas completamente. En la actual temporada, el delantero pudo disputar 27 partidos oficiales (distribuidos en Apertura, Clausura y Copa Libertadores), donde anotó 6 goles y brindó 3 asistencias, aunque las continuas recaídas le impidieron alcanzar su mejor versión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva intervención quirúrgica, que se estima podría dejarlo al margen por un tiempo de cuatro meses, se presenta como un paso clave en el proceso de recuperación, con la mira puesta en que el futbolista pueda reintegrarse al máximo nivel de competencia de cara a la siguiente temporada, en la que los hinchas esperan que puedan reencontrarse con su máximo potencial físico y futbolístico.