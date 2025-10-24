Olimpia: Derlis, de nuevo al quirófano

El estelar atacante de Olimpia, Derlis González, con contrato hasta fines de 2028, tendrá un tiempo estimado de recuperación de cuatro meses.

Lea más: Otra cirugía para Derlis

El #10 sufrió la reagudización del cuadro con sinovitis asociada, que es la inflamación de la membrana que recubre la articulación.

Una complicación de la lesión previa en el ligamento cruzado anterior y menisco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 15 de marzo, durante un partido contra Libertad, en La Huerta, el atacante sufrió la distensión del ligamento cruzado anterior, más una lesión meniscal parcial de la pierna derecha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Volvió a tener acción el 13 de abril contra Ameliano, estuvo presente en tres cotejos de la Copa Libertadores hasta que se vio obligado a parar, pasó por el quirófano y tras la operación volvió el 24 de agosto frente a General Caballero JLM, siendo nuevamente cambiado tras el primer tiempo al no estar en la plenitud de sus medios.

El roquealonseño, de 31 años, lleva seis goles en 27 presencias en la temporada, incluyendo la Supercopa Paraguay contra Libertad, en la que registró una anotación.

* Se viene otro clásico. El plantel de Olimpia se prepara para el juego dominical contra Guaraní. El añejo duelo se cumplirá en Capiatá, a las 17:30.

El entrenador Éver Almeida mueve sus piezas en busca de un buen funcionamiento que permita derrotar al líder del Clausura, contra el cual el Decano perdió sus tres cotejos del año.