Derlis González, operado con éxito en Brasil

Se estima que el proceso de rehabilitación del “10” tendrá una duración mínima de cuatro meses. En los próximos días, el futbolista retornará al país para iniciar su tratamiento. La entidad de Para Uno subrayó que la intervención estuvo a cargo de un equipo médico de “reconocida trayectoria internacional", especializado en tratamientos de alta complejidad aplicados al deporte profesional.

Tal como lo había comunicado previamente el club, este proceso contará con el “acompañamiento y supervisión permanente del Departamento Médico del Club Olimpia”, garantizando el apoyo institucional y la máxima atención en su retorno a las canchas.

El surgido en Rubio Ñu atraviesa una de las temporadas más complejas de su carrera. El atacante ya había sido operado en marzo de la actual temporada por una lesión que afectó el ligamento cruzado anterior y una lesión meniscal parcial en la misma rodilla.

Desde hace aproximadamente dos meses, el ofensivo franjeado permanecía fuera de la competición oficial, sumando una baja prolongada a las complejas reincidencias físicas que no lograban resolverse. A pesar de todo, en la actual temporada, el delantero pudo disputar 27 partidos oficiales (entre Apertura, Clausura y Copa Libertadores), donde anotó 6 goles y brindó 3 asistencias, aunque las continuas recaídas le impidieron alcanzar su mejor versión.

Esta nueva intervención quirúrgica, que lo dejaría al margen por un tiempo estimado de cuatro meses, se presenta como un paso clave y definitivo en su proceso de recuperación. La meta es que el futbolista pueda reintegrarse al máximo nivel de competencia de cara a la siguiente temporada, un anhelo que comparten los directivos de Olimpia, cuyos hinchas esperan verlo reencontrarse con su máximo potencial físico y futbolístico.