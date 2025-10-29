Fútbol Internacional
29 de octubre de 2025 - 10:32

Racing vs. Flamengo hoy: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2370
011052+0000 PABLO PORCIUNCULA

Racing y Flamengo disputan hoy la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora, las probables alineaciones y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra

Racing y Flamengo definen hoy al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia de Richard Sánchez y el Mengao juegan la revancha de las semifinales: a las 21:30, hora de Paraguay, en el Cilindro de Avellaneda y con arbitraje de Piero Maza y VAR de Juan Lara, ambos chilenos. La serie está a favor de los basileños, que ganaron 1-0 hace una semana en Río de Janeiro.

Lea más: Paraguay vs. México: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo

Los dirigidos por Gustavo Costas están obligados a remontar la llave para avanzar a la Final Única del torneo más importante del continente y enfrentar por el título al ganador de Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa y, Liga de Quito, que disputan mañana la vuelta de la serie de los 4 mejores. En la ida, los ecuatorianos golearon 3-0 en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.

AMDEP7483. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 22/10/2025.- Bruno Henrique Pinto (c) de Flamengo controla el balón este miércoles, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing Club en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda
AMDEP7483. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 22/10/2025.- Bruno Henrique Pinto (c) de Flamengo controla el balón este miércoles, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing Club en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

Racing vs. Flamengo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Flamengo's Colombian midfielder #15 Jorge Carrascal reacts during the Copa Libertadores semifinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Racing at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on October 22, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Flamengo's Colombian midfielder #15 Jorge Carrascal reacts during the Copa Libertadores semifinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Racing at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on October 22, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Racing vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Racing vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

La formación de Racing vs. Flamengo en la Copa Libertadores 2025

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Balboa y Adrián Martínez.

Entrenador: Gustavo Costas.

La formación de Flamengo vs. Racing en la Copa Libertadores 2025

Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata.

Entrenador: Filipe Luís.