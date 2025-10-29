Racing vs. Flamengo hoy: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Racing y Flamengo definen hoy al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia de Richard Sánchez y el Mengao juegan la revancha de las semifinales: a las 21:30, hora de Paraguay, en el Cilindro de Avellaneda y con arbitraje de Piero Maza y VAR de Juan Lara, ambos chilenos. La serie está a favor de los basileños, que ganaron 1-0 hace una semana en Río de Janeiro.
Los dirigidos por Gustavo Costas están obligados a remontar la llave para avanzar a la Final Única del torneo más importante del continente y enfrentar por el título al ganador de Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa y, Liga de Quito, que disputan mañana la vuelta de la serie de los 4 mejores. En la ida, los ecuatorianos golearon 3-0 en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.
Racing vs. Flamengo: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30 horas
Brasil: 21:30 horas
Uruguay: 21:30 horas
Chile: 21:30 horas
Ecuador: 19:30 horas
Colombia: 19:30 horas
Perú: 19:30 horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas
Estados Unidos - Este: 19:30 horas
Inglaterra: 01:30 horas
España: 02:30 horas
Bélgica: 02:30 horas
Marruecos: 02:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
Racing vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Racing vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.
La formación de Racing vs. Flamengo en la Copa Libertadores 2025
Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Balboa y Adrián Martínez.
Entrenador: Gustavo Costas.
La formación de Flamengo vs. Racing en la Copa Libertadores 2025
Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata.
Entrenador: Filipe Luís.