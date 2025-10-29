Racing vs. Flamengo hoy: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Racing y Flamengo definen hoy al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia de Richard Sánchez y el Mengao juegan la revancha de las semifinales: a las 21:30, hora de Paraguay, en el Cilindro de Avellaneda y con arbitraje de Piero Maza y VAR de Juan Lara, ambos chilenos. La serie está a favor de los basileños, que ganaron 1-0 hace una semana en Río de Janeiro.

Los dirigidos por Gustavo Costas están obligados a remontar la llave para avanzar a la Final Única del torneo más importante del continente y enfrentar por el título al ganador de Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa y, Liga de Quito, que disputan mañana la vuelta de la serie de los 4 mejores. En la ida, los ecuatorianos golearon 3-0 en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Racing vs. Flamengo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Racing vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Racing vs. Flamengo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

La formación de Racing vs. Flamengo en la Copa Libertadores 2025

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Balboa y Adrián Martínez.

Entrenador: Gustavo Costas.

La formación de Flamengo vs. Racing en la Copa Libertadores 2025

Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata.

Entrenador: Filipe Luís.