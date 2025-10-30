Olimpia: Almeida vuelve a la línea de 5

El duelo entre Libertad y Olimpia, correspondiente a la 19ª fecha del torneo Clausura, será en el barrio Las Mercedes (en Tuyucuá), a las 20:00.

Lea más: Libertad, por el honor

Con los volantes centrales suspendidos, La Leyenda probó a Fernando Cardozo como 6, contando con el respaldo de Hugo Quintana, que es un mediocampista de vocación ofensiva.

El experimentado arquero uruguayo Gastón Olveira se encuentra lesionado, por lo que la portería será cubierta por el chico Facundo Insfrán, de 19 años y con cinco partidos en Primera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otra novedad es la inclusión del ofensivo Luis Abreu, de buen potencial y que necesita dar el toque de calidad para su consolidación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación base franjeada está integrada por: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, Héctor David Martínez y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Fernando Cardozo y Luis Abreu; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.