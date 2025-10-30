Olimpia
30 de octubre de 2025 - 17:01

Olimpia: Almeida vuelve a la línea de 5

Fernando David Cardozo Paniagua (24 años), mediocampista franjeado.
Fernando David Cardozo Paniagua (24 años), mediocampista franjeado.Gentileza

Con un plantel disminuido por las bajas, entre lesionados y suspendidos, el entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida, vuelve a recurrir a la línea defensiva de 5 para afrontar el devaluado clásico blanco y negro sabatino contra Libertad.

Por ABC Color

El duelo entre Libertad y Olimpia, correspondiente a la 19ª fecha del torneo Clausura, será en el barrio Las Mercedes (en Tuyucuá), a las 20:00.

Lea más: Libertad, por el honor

Con los volantes centrales suspendidos, La Leyenda probó a Fernando Cardozo como 6, contando con el respaldo de Hugo Quintana, que es un mediocampista de vocación ofensiva.

El experimentado arquero uruguayo Gastón Olveira se encuentra lesionado, por lo que la portería será cubierta por el chico Facundo Insfrán, de 19 años y con cinco partidos en Primera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otra novedad es la inclusión del ofensivo Luis Abreu, de buen potencial y que necesita dar el toque de calidad para su consolidación.

La formación base franjeada está integrada por: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, Héctor David Martínez y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Fernando Cardozo y Luis Abreu; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.