Olimpia se pronuncia ante las “informaciones incorrectas o malintencionadas”

La directiva franjeada califica la construcción como “uno de los procesos más trascendentes de su historia moderna”. Subrayó que la obra, más allá de honrar al presidente vitalicio, representa “el sueño y esfuerzo colectivo de toda la familia Olimpista por dotar a nuestra institución de la infraestructura deportiva más importante de la historia del Paraguay”.

La Comisión Directiva reconoce la emotividad y los debates que genera una obra de esta envergadura. Sin embargo, apunta directamente a las “informaciones incorrectas o malintencionadas” que circularon en redes y medios durante las últimas semanas.

En respuesta a la situación, la cúpula directiva adoptó una política de comunicación “transparente, responsable y basada en hechos verificables”, reafirmando su compromiso. Aseguran que el proyecto es una realidad que “se construye con esfuerzo y sacrificio diario”, y que “no es la primera vez, ni será la última” en enfrentar intentos de “distorsionar” su desarrollo. El comunicado enfatiza que la construcción se rige por “ajustes naturales de un emprendimiento de esta envergadura”.

Para disipar toda duda, la directiva presentó un desglose pormenorizado del cronograma de la obra, confirmando que el proyecto avanza según lo planificado para cumplir con los plazos requeridos, según la agenda, los trabajos están siendo desarrollados en la tercera etapa, que se extendería hasta fin de año.

Etapa 1: Demolición (Culminada): Diciembre 2024 - Marzo 2.025.

Etapa 2: Excavación (Culminada): Mayo 2025 - Agosto 2025.

Etapa 3: Muros de Contención (En Ejecución): Inicio Septiembre 2025 - Diciembre 2025 (Empresa TECO S.R.L.).

Etapa 4: Fundaciones (Pendiente): Inicio Proyectado entre febrero y marzo 2026 (En Licitación).

Etapa 5: Estructura (Pendiente): Inicio Proyectado entre abril y mayo 2026 (A licitar).

Etapa 6: Obra Gris (Pendiente): Inicio Proyectado entre diciembre 2026 y febrero 2027 (A licitar).

Etapa 7: Terminaciones (Pendiente): Inicio Proyectado entre diciembre 2027 y marzo 2028 (A licitar).

Finalmente, el club resalta el cumplimiento del requisito FIFA: el estadio debe estar operativo para junio de 2028, un año antes del Mundial 2030, asegurando así la presencia paraguaya como sede del evento deportivo.

