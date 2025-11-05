Olimpia: La Leyenda, con un efímero quinto ciclo

La presente temporada de Olimpia es horrible. Probablemente Éver Almeida, La Leyenda, sea el menos culpable de todos, pero tampoco pudo enderezar el rumbo del Expreso.

Los tres primeros orientadores del año fueron Martín Palermo, Fabián Bustos y Ramón Ángel Díaz.

Si bien el entrenador percibe una leve mejoría, la misma no se nota a simple vista y tampoco es reflejada en los resultados.

Una gran ventaja para el cambio de timón es el “olimpismo” de Almeida, una gloria del club que difícilmente pueda recurrir a una demanda para un resarcimiento económico por todo lo que dure su vínculo.

El estratega lleva 12 juegos, con 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Lo más doloroso de este periodo significó la eliminación en penales en octavos de final de la Copa Paraguay a manos del descendido Tembetary.

Algunos nombres que resaltan en la “lista negra” son los futbolistas Erik López, Faustino Barone, Giovanni Bogado y Abel Paredes. La nómina es más extensa.

* ¿Cambio de horario? El partido del sábado entre Olimpia y General Caballero JLM, a disputarse en Capiatá, se iniciaría a las 16:00 y no a las 17:00, como está fijado en principio. El adelantamiento se haría por la modificación del sistema lumínico del coliseo auriazul, ya que los trabajos aún no están terminados.