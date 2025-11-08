Richard Ortiz: “nos sentimos dolidos y con vergüenza a la vez”

Consultado sobre sus sensaciones, Ortiz manifestó: “La verdad que nos sentimos dolidos y con vergüenza a la vez, porque tuvimos un año para el olvido, así que no queda otra. Levantar cabeza y trabajar”.

Respecto a la falta de contundencia, que impidió la victoria y la clasificación, a pesar de jugar con un hombre más, el capitán Decano explicó: “Hoy no se pudo, eh, cerrar el partido por más esa diferencia de hombres que tenían, eh Richard. Sí, la verdad es que por ahí creo que la ansiedad nos jugó en contra. Obviamente los muchachos quieren meter. Fallamos un montón, creo que no sé, diez por ahí, clavea y, y bueno, ahora a levantar la cabeza y seguir trabajando”.

Ante la pregunta sobre si se realiza una autocrítica por lo sucedido a lo largo de este “año para el olvido”, Ortiz fue categórico, asumiendo la responsabilidad a nivel grupal: “Sí, todos, todos somos culpables acá, nadie se salva. Así que vamos a trabajar ahora y terminar bien lo que se pueda. Hoy queríamos ganar para asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana, pero, pero bueno, falta todavía dos partidos más, así que a levantar cabeza”.

El empate 1-1 ante General Caballero de JLM (goles de Adrián Alcaraz para Olimpia y Alexis Rodas para el equipo de Mallorquín) obliga a Olimpia a seguir luchando en las últimas dos fechas del Torneo Clausura para asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Sudamericana.