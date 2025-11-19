Ale Silva, retorno encarrilado a Olimpia

El uruguayo Ale Silva, de 36 años, llegó al Canario, Recoleta, a principios de temporada, tras desvincularse de Libertad. Su marca es de 11 goles en 39 partidos en este 2025, siendo capitán y artillero de su equipo, del que se despediría en las dos últimas rondas del Clausura, contra 2 de Mayo (viernes) y Nacional.

Las autoridades recoletanas ven con agrado el paso de Silva a Olimpia, ya que tendrán algo de ingreso, liberarán un sueldo que para la modestia del club es importante y saldrán en busca de un jugador con similares características, aunque de un perfil mucho más bajo.

Ale Silva totalizó 321 juegos con la casaca franjeada, anotó 79 goles y contribuyó para la obtención de siete trofeos, cinco ligueros, más Copa y Supercopa Paraguay.

El montevideano adoptó un estilo de juego de armado y resolución. Por el paso inexorable del tiempo, ya no está más para el ida y vuelta.

* La base está. Olimpia jugará el jueves con Luqueño en Itauguá, a las 17:00. El técnico Éver Almeida presentaría un elenco compuesto por: Olveira; Morales, Vargas, Capasso, Martínez y Cantero; Cardozo, Ortiz y Quintana; Alcaraz y Ferreira.