Olimpia
28 de noviembre de 2025 - 20:04

Pablo Sánchez: “Un privilegio suceder a una leyenda”

El presidente de Olimpia, Rodrigo "Coto" Nogués en la presentación del nuevo entrenador franjeado, Pablo "Vitamina" Sánchez, en la Villa Olimpia
El presidente de Olimpia, Rodrigo "Coto" Nogués en la presentación del nuevo entrenador franjeado, Pablo "Vitamina" Sánchez, en la Villa Olimpia Gustavo Machado

En su presentación como flamante director técnico del Club Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez dedicó unas palabras de profundo respeto y admiración a la figura que lo precedió en el cargo: el histórico Éver Hugo Almeida. El estratega argentino reconoció la enorme sombra que proyecta la leyenda uruguaya en la historia franjeada.

Por ABC Color

El rosarino manifestó que tomar el relevo de Almeida, un referente indiscutible del club, es un honor que asume con responsabilidad: “Con respecto a suceder a Almeida, de alguna manera es un privilegio suceder a una leyenda como el profe, con una historia ligada a este club enorme. Estamos hablando de que yo tendría que volver a nacer para tratar de lograr todo lo que logró este hombre, una leyenda viva”.

El nuevo entrenador del Decano, quien tuvo la oportunidad de enfrentarse a Almeida en el fútbol ecuatoriano, expresó su deseo de establecer un contacto personal con el ex-guardameta: “Ojalá tenga la posibilidad, nos hemos enfrentado en la liga ecuatoriana y ojalá tenga la posibilidad de conocerlo. Me encantaría poder conocerlo personalmente, poder entablar un diálogo con él, tomar un café, compartir algo, porque son personas tan grandes que seguramente algo se aprende o mucho se aprende de ellos”.