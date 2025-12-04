¿Carlos Lentinelly, nuevo portero de Olimpia?

El guardameta uruguayo viene de una temporada activa en 2025 con Liverpool, donde disputó 30 partidos. En estos encuentros, logró mantener su valla invicta en 11 ocasiones y encajó 31 goles, participando en los torneos Apertura, Intermedio y Clausura del fútbol uruguayo, donde su equipo se consagró campeón del Torneo Apertura.

La necesidad de un nuevo portero se hizo evidente en el Decano a lo largo de la temporada debido a las múltiples lesiones del guardameta titular y uno de los máximos referentes del plantel franjeado, el también charrúa Gastón Olveira, quien solo pudo completar 21 encuentros entre los torneos Apertura, Clausura y la Copa Libertadores.

🚨[EXCLUSIVO] Sebastián Lentinelly es nuevo refuerzo de Olimpia.

*️⃣Llega libre desde Liverpool y con contrato hasta diciembre de 2026, con chances de prorrogar un año más.

Ante la ausencia de Olveira, el Franjeado tuvo que recurrir a la poca experiencia de Lucas Verza, quien si bien tuvo buenas actuaciones, al parecer no terminó de consolidarse. Además, se apostó por el debut profesional de Facundo Insfrán, quien de momento tampoco logró afianzarse. La llegada de Lentinelly buscaría brindar una alternativa en la portería de cara a la temporada que se avecina, en la que Olimpia comenzará compitiendo en el torneo Apertura y la Copa Sudamericana.