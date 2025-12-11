Sebastián Lentinelly: “Es un gran paso para mi carrera”

Sebastián Lentinelly es el primero de los refuerzos de Olimpia en llegar al país. El arquero uruguayo de 28 años llegó hoy para realizar las pruebas médicas y firmar con el Decano. Procedente del Liverpool de Uruguay, el Franjeado es el segundo club en la carrera del jugador, que fue dirigido por Jorge Bava, actual entrenador de Cerro Porteño.

“Es alegría enorme. Es un gran paso para mi carrera. Con mucha ilusión para estar aquí hoy”, expresó Lentinelly a los medios en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. “Mi representante me dijo la opción de Olimpia y sin dudar dije que es ahí, ni lo pensé, porque iba a ser un gran salto para mi carrera”, añadió el oriundo de la ciudad charrúa de Salto.

“En el día a día te das cuenta que es un club grande. La historia manda y eso pesa”, finalizó Lentinelly, quien peleará por el puesto en el arco con otro compatriota, Gastón Olveira. En el primer semestre de 2026, los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, quien sucedió en el cargo a Éver Hugo Almeida, disputarán el torneo Apertura y la Copa Sudamericana.