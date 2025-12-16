Olimpia: Mate para empezar

Las actividades en el día 1 de Olimpia, en la Villa de Fernando de la Mora, consistieron en los exámenes médicos.

Los uruguayos Sebastián Lentinelly y Alejandro Silva, más el paraguayo Marcos Gómez, fueron los “nuevos” en acoplarse a la dotación que dirige Pablo “Vitamina” Sánchez, aunque tanto Silva como Gómez están plenamente consustanciados con la institución franjeada.

De forma gradual irán integrándose al grupo los demás fichajes, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres y el panameño Tomás Rodríguez.

La incorporación de José Ignacio Florentín quedó descartada debido al proceso judicial que afronta en Argentina.

El primer miniciclo se extenderá hasta el martes 23. Luego de dos jornadas por la Navidad, se reanudarán las tareas el vienes 26, para luego quedar liberados el martes 30 para disfrutar de otro par de días libres por Año Nuevo. La etapa más fuerte de la pretemporada arrancará el viernes 2 de enero.

La planificación incluye tres amistosos, los dos primeros a nivel local y el tercero en Brasil.

El sábado 10 de enero, el Decano lidiará con Sportivo San Lorenzo y el miércoles 14 medirá fuerzas con Trinidense, en la Villa. Para el domingo 18 está marcado el test match con Atlético Mineiro, en Belo Horizonte.

* Copa Sudamericana. Los franjeados estarán pendientes al sorteo del jueves que determinará el rival de la primera fase, Nacional, Trinidense y Recoleta FC.

Olimpia debe superar el filtro local para acceder a la fase de grupos. En el 2024 quedó sin cartelera internacional tras ser derrotado por Sportivo Ameliano 2-0.