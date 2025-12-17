Cambio de planes en Olimpia

La dirigencia de Olimpia desistió en fichar a José Ignacio Florentín por el engorroso judicial que afronta en Argentina y que le impediría meterse de lleno al trabajo.

En cuanto al atacante panameño Tomás Rodríguez, el grupo que lo representa decidió que milite en el Saprissa de Costa Rica, por una diferencia económica.

Las opciones para cubrir el puesto que inicialmente iba a ocupar Florentín son Richard Sánchez, quien no seguirá en Racing, y Cristhian Paredes, mientras que para la vacancia de “9” se presenta una muy buena alternativa, Guillermo Paiva, de los registros de la institución, a préstamo en Junior de Barranquilla, con el que acaba de consagrarse campeón colombiano.

Con el otrora juvenil Paiva, actualmente con 28 años, el más ganador sí o sí saldrá ganando, ya sea con su transferencia o por su regreso, por su buen presente.

Los “refuerzos” confirmados son: Alejandro Silva, Sebastián Lentinelly, Marcos Gómez (activando con el grupo), Mateo Gamarra y Raúl Cáceres.

La tesorería franjeada podría oxigenarse con las salidas de Junior Barreto, pretendido por el Colo Colo de Chile (préstamo con opción a compra), Alexis Cantero y Rodney Redes, quienes también se encuentran en la “danza”.

De los tres, el de más alta cotización es Redes, quien esta temporada disputó 48 partidos y marcó 12 goles.