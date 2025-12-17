Cristian Paredes y el interés de Olimpia: “El contrato está sobre la mesa”

Paredes fue transparente respecto al estado de las negociaciones y la existencia de un documento formal. Al ser consultado sobre su futuro tras salir de los Estados Unidos, el volante explicó: “La verdad que estamos viendo eso. Sabrán ya que me ha llegado una oferta de Olimpia, pero todavía no está nada concreto. Estamos esperando a ver si sale ahí afuera algo. La oferta está ahí, yo hablé directamente con el presidente, estamos viendo algunas cosas todavía con mi representante, a ver qué podemos hacer, depende de nosotros”.

A diferencia de otros mercados donde los tiempos apremian, el jugador señaló que en Para Uno parecen estar dispuestos a aguardar su decisión final: “La verdad que el contrato está ahí, no tiene fecha de caducidad, así que me imagino que me dan chance de pensar un poquito, porque ellos saben que yo ya terminé mi contrato con Portland, así que me imagino que me van a esperar hasta que pueda decidir”.

A pesar de su deseo de continuar en el extranjero, Paredes no ignora la magnitud de la institución que lo busca. Ante la consulta sobre si le seduce el proyecto de Olimpia, respondió: “Estamos hablando de Olimpia, no estamos hablando de cualquier equipo. Es uno de los clubes más grandes de Paraguay, así que obviamente que me toca pensar, porque es Olimpia. No lo sabría decir un porcentaje, la verdad, porque yo ya había dicho que me gustaría seguir afuera. Pero si la oferta es buena, puede ser; en mi familia la mayoría son olimpistas, así que dependería también de eso”.

Actualmente, el volante y su agente se encuentran analizando los términos legales y económicos del ofrecimiento realizado por el presidente Rodrigo “Coto” Nogués. “Ahí está el contrato que me enviaron ellos. Estoy analizando, a ver si hay cosas que cambiar, el contrato está sobre la mesa. Tocaría sentarme con mi representante, hablar un poquito, ver si nos gusta la idea o tocar un poquito, cambiar los detallitos o algo”, admitió el jugador.

Finalmente, el mediocampista reconoció que la decisión no es solo deportiva, sino también de vida, debido al arraigo de sus hijos en Norteamérica: “No descarto nada del fútbol paraguayo, no es porque no quiero ir ahí, pero si se da la oportunidad de estar afuera todavía, también pienso en mi familia, porque los chicos nacieron en Estados Unidos, creo que tienen comodidad, vivieron unas cosas ahí, y creo que sería un cambio enorme para ellos si vienen ahorita a Paraguay, que no descarto tampoco”.