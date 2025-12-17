Olimpia hace oficial la incorporación del portero uruguayo Sebastián Lentinelly

Al momento de su presentación, la institución posteó en sus canales digitales: “Uno de los mejores arqueros del fútbol uruguayo. Llega para aportar jerarquía, sumar al grupo y pelear por cosas importantes con este escudo. ¡Bienvenido al Campeón del Mundo, Sebas!”.

El guardameta charrúa desembarca en Paraguay tras un 2025 de mucha regularidad en el Liverpool de su país, donde defendió la portería en 30 compromisos. Su rendimiento fue clave para que su anterior equipo se coronara en el Torneo Apertura, registrando un balance de 31 goles recibidos y logrando mantener su arco imbatible en 11 partidos a lo largo de las tres etapas del campeonato uruguayo.

La decisión de reforzar la portería surge a raíz de la inestabilidad física de Gastón Olveira, referente del plantel que, por diversas lesiones, apenas pudo disputar 21 juegos en el último año. Ante esta situación, el equipo debió recurrir a los juveniles Lucas Verza y Facundo Insfrán; sin embargo, los canteranos no lograron afianzarse, el club optó por un perfil de mayor solvencia. Con el arquero charrúa, Olimpia busca no solo un competidor para Gastón Olveira, sino también experiencia garantizada para encarar tanto el torneo Apertura como la Copa Sudamericana.