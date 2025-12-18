Olimpia: Alfaro, en la agenda franjeada

El volante central Juan Fernando Alfaro, pretendido por Olimpia, lleva tres temporadas en nuestro medio, militando en Nacional, con el que acumula 137 partidos y 14 goles.

La dirigencia franjeada tiene muy buenas relaciones con las autoridades tricolores, por lo que la operación podría concretarse. El Decano suele ceder jugadores a la Academia, que tendría un importante ingreso.

El lateral izquierdo venezolano Miguel Navarro (26), del Talleres de Córdoba, también se encuentra en la órbita del más ganador, que pretende completar su plantel antes del inicio de la parte fuerte de la preparación, el viernes 2 de enero.

El primer microciclo, iniciado el martes, se extenderá hasta el 23, mientras que el segundo irá del 26 al 30, con la doble jornada de pausa por las fiestas decembrinas.

La dotación activa en la Villa de Fernando de la Mora bajo el comando técnico de Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez.