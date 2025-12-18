Olimpia oficializa el retorno de Raúl Cáceres, un “hijo de la casa”

La entidad franjeada recibió al futbolista con un emotivo mensaje de bienvenida que destaca su sentido de pertenencia y su herencia familiar: “Olimpista de pura cepa. Nacido en el Club, hijo de una verdadera leyenda. Raúl Cáceres, de enorme temporada en Brasil, se suma a la Institución para encarar el 2026. ¡Bienvenido de vuelta a tu casa, al Rey de Copas!”.

Raúl, hijo del histórico ídolo Virginio Cáceres Villalba, regresa al Decano tras un paso sumamente regular y destacado en el Vitória de Brasil, equipo con el que logró el objetivo de la permanencia en la máxima categoría. Durante su última etapa en el fútbol brasileño, el lateral disputó un total de 40 partidos repartidos entre el Brasileirão (20), Copa do Nordeste (7), Campeonato Bahiano (7), Copa do Brasil (2) y Copa Sudamericana (4), logrando además marcar dos goles y brindar tres asistencias.

📹 El Club Olimpia anunció el retorno oficial de Raúl Cáceres, lateral que viene de tener una gran temporada en el Brasileirão.



¡Bienvenido a casa! 👑#SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/v6oMkZPlP5 — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) December 18, 2025

Este será el segundo ciclo de Cáceres con la camiseta franjeada. Su estreno profesional se produjo en la temporada 2010, manteniéndose en el club hasta 2011. A partir de allí, construyó una extensa trayectoria que incluyó pasos por Sportivo Carapeguá (2012-2013), Sol de América (2014-2015) y Cerro Porteño (2026-2017). Posteriormente, inició su recorrido internacional en Brasil defendiendo a Vasco da Gama (2018-2019), Cruzeiro (2020-2021) y América Mineiro (2022-2023), para luego tener un breve regreso al fútbol paraguayo en filas de Guaraní (2024) antes de su reciente pasp en el Vitória.

