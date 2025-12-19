Olimpia anuncia el retorno del “sargento”, Mateo Gamarra

Con un emotivo mensaje, la entidad franjeada dio la bienvenida al zaguero: “ÉL ESTÁ DE VUELTA. Mateo Gamarra puso a Olimpia por encima de todo y regresa al Club de sus amores para la temporada 2026. ¡Bienvenido otra vez a tu casa, Sargento querido!”. El futbolista, que puede desempeñarse tanto de central como de lateral zurdo, priorizó su vuelta al fútbol paraguayo con el objetivo de recuperar el alto nivel que lo llevó al exterior, como también pelear por la chance de ser considerado por Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo 2026.

El “Sargento” busca dejar atrás un ciclo con poca regularidad en el fútbol brasileño. Su experiencia más reciente fue en el Cruzeiro, donde apenas pudo sumar siete compromisos oficiales entre el Brasileirão, el torneo estadual Paranaense y la Copa Sudamericana. Ante esta falta de minutos, el defensor apuesta por un segundo ciclo en el club donde estuvo entre 2021 y 2023, buscando ser la pieza clave que la estructura defensiva del elenco que tendrá el estreno de Pablo “Vitamina” Sánchez.

La llegada del defensor oriundo de la ciudad de Concepción se convierte en la cuarta incorporación confirmada por la directiva, sumándose a los nombres del porterp Sebastián Lentinelly, le versátil Alejandro Silva y el lateral derecho Raúl Cáceres, además del retorno de Marcos Gómez tras su préstamo con Deportes Iquique. Tras sus inicios en Independiente de Campo Grande y su paso por el 12 de Octubre, Mateo se consolidó en Olimpia antes de su periplo internacional en Athletico Paranaense y Belo Horizonte, cerrando ahora el círculo con su esperado regreso a Para Uno.