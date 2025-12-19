Olimpia acelera por Juan Fernando Alfaro: “Hay una oferta concreta”

El mediocampista, quien desembarcó en el balompié nacional proveniente de Juventud Unida de Gualeguaychú del ascenso argentino, confirmó al Cardinal Deportivo que las negociaciones están en una etapa avanzada.

Al ser consultado sobre la veracidad del interés por parte del club franjeado, el mediocampista fue tajante: “Sí, sí. Por lo que me hicieron llegar, hay una oferta concreta. Así que, voy a quedar a la espera”. Respecto a la naturaleza de la transferencia, Alfaro aclaró que no se trataría de una cesión: “Creo que era una compra, por lo que tengo entendido”.

El futuro del jugador está ahora en manos de la dirigencia del Tricolor, club con el que aún mantiene un vínculo contractual. “Creo que la oferta fue enviada a Nacional. Y ahora Nacional es el que debe responder, me parece. Mi pase pertenece a Nacional, me quedaría un año más de contrato con ellos”, explicó el futbolista.

Para Alfaro, este posible salto a uno de los grandes del continente representa un premio a años de sacrificio. “Tanto para mí como para mi familia, que me vio desde muy chico dejar toda mi vida de lado para elegir el fútbol. La luché muchísimo, fueron años duros. Hoy en día, es un orgullo para mí”.

Finalmente, ante la interrogante de si se siente listo para la exigencia que implica el mundo Olimpia y la presión de su hinchada, “Juanfer” respondió: “La cantidad de cosas que he pasado, creo que estoy bastante curtido hoy en día”. Ante la repregunta de si le asusta el peso de la camiseta, concluyó con firmeza: “Claro que no, es un orgullo. Hay que verlo como eso, como un objetivo a cumplir, como un orgullo. Así que sería el orgullo mío y todo mi familia también”.