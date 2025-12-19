Olimpia tras los pasos de un canterano de Cerro Porteño

Una de las prioridades absolutas para el cuerpo técnico es reforzar la banda izquierda, un puesto que no tuvo un dueño indiscutible, entre Alexis Cantero, Tobías Morínigo Jesús Abel Paredes y Héctor David Martínez, estos dos últimos ya no integran el plantel. Aunque inicialmente todos los caminos conducían al retorno de Facundo Zabala, la operación se enfrió. Ante este escenario, el Decano tiene en la mira a un futbolista formado en las divisiones inferiores de su tradicional rival: Alan “Coyote” Rodríguez.

Según informó el periodista argentino, Uriel Iugt, las gestiones entre el Decano y Rosario Central (dueño de su ficha) están en una fase adelantada. “Alan Rodríguez está cerca de ser refuerzo de Olimpia. Las negociaciones con Rosario Central están muy avanzadas. Se gestiona un préstamo con opción de compra”, detalló Iugt. Esta modalidad de acuerdo permitiría a Olimpia incorporar al jugador bajo una cesión temporal, asegurándose la posibilidad de adquirir la totalidad de su pase si su rendimiento cumple con las expectativas durante la temporada 2026.

A sus 25 años, cuenta con una experiencia importante que inició con su debut profesional en 2018 vistiendo la camiseta de Cerro Porteño, institución donde logró conquistar dos títulos locales. Tras su etapa en el “Ciclón”, dio el salto al exterior al ser transferido a Rosario Central, club que actualmente posee sus derechos federativos. En su pasado más reciente, militó en el Remo de Brasil, donde a pesar de que el equipo logró el ascenso a la máxima categoría, tuvo escasos minutos de juego, con 18 presencias, entre la Serie B, Copa do Brasil y Campeonato Paranaense.