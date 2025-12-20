Alexis Cantero, en la mira del FC Oremburgo del fútbol ruso

La propuesta que descansa sobre la mesa de la directiva de Olimpia consiste en un préstamo con cargo que incluye una cláusula de obligación de compra supeditada al cumplimiento de objetivos específicos. El futbolista que también puede jugar de volante por la banda izquierda, todavía cuenta con dos años y medio de contrato con el Decano, y podría emigrar al fútbol europeo tras un semestre de altibajos en el equipo que completó un año para el olvido.

El defensor recaló en Para Uno a mitad del 2025, en una adquisición en conjunto con el zaguero Gustavo Vargas. En aquella operación, Olimpia adquirió el 100% de los derechos federativos y el 70% de los derechos económicos de ambos futbolistas, procedentes de Guaraní, mediante una inversión que rondó los 2 millones de dólares. A pesar de la importante apuesta económica y la duración de su vínculo, el lateral no logró asentar raíces en la titularidad, lo que hoy facilita la apertura de las negociaciones de salida.

🚨🇵🇾EXCL: #Orenburg 🇷🇺 negocia la contratación de Alexis Cantero.



↪️ Hay una oferta en mesa de #Olimpia por un préstamo con cargo y una posible obligación de compra. Gestiones en curso. pic.twitter.com/qFKljF5o8C — Uriel Iugt (@urieliugt) December 20, 2025

Surgido de la cantera aurinegra, el ex-Legendario se proyectaba como uno de los laterales con mayor proyección en el plano local, respaldado por su fogueo en torneos internacionales y su participación con la Selección Paraguaya en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, ese antecedente no se tradujo en regularidad absoluta en su primer semestre con la franja negra.

A pesar de haber disputado 16 encuentros, el jugador nacido en la capital del país no consiguió consolidarse como el dueño indiscutido de la banda izquierda, una posición que resultó ser un dolor de cabeza constante para los cuerpos técnicos que pasaron por el club durante la segunda mitad del 2025. Ante este escenario, la oferta del fútbol ruso se presenta como una oportunidad para que el jugador recupere su mejor versión y para que Olimpia oxigene sus finanzas.

