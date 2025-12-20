Olimpia y una importante modificación en su esquema de pretemporada

El cronograma de pretemporada de Olimpia sufrió una modificación de último momento. Lo que debía ser una gira internacional con escala en Brasil finalmente quedó descartado tras confirmarse que el amistoso frente a Atlético Mineiro, en el marco de la Vitória Cup, no se llevará a cabo. De esta manera, el conjunto dirigido técnicamente por Pablo “Vitamina” Sánchez deberá maximizar el provecho de sus días en Uruguay para llegar a punto al inicio del certamen local.

El esperado choque ante el conjunto brasileño, pactado para el 18 de enero y que prometía reeditar la histórica final de la Copa Libertadores 2013, quedó oficialmente cancelado. La dirigencia del club de Belo Horizonte comunicó que no podrá cumplir con el compromiso debido a la proximidad del inicio del Campeonato Mineiro. Este solapamiento de fechas obligó a la institución brasileña a desistir del encuentro, dejando al equipo paraguayo sin su principal examen en tierras brasileñas.

A pesar del traspié logístico en Brasil, la planificación en Uruguay sigue firme. Olimpia mantendrá sus partidos programados para los días 15 y 18 de enero, correspondientes a la Serie Río de la Plata. Estos compromisos cobran ahora una relevancia mayor, ya que representan, por el momento, las únicas pruebas futbolísticas antes de las competiciones oficiales.

Con el inicio del Torneo Apertura marcado para el fin de semana del 23 de enero, el margen de maniobra es estrecho. Con menos de una semana de diferencia entre el último amistoso en Uruguay y el arranque del campeonato, el cuerpo técnico franjeado debe ajustar con precisión las piezas tácticas y físicas. El objetivo es llegar en condiciones óptimas para una temporada de máxima exigencia, donde el club buscará dejar atrás un 2025 para el olvido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy