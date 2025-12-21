Olimpia, al encuentro de Colo Colo

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, enfrentará el jueves 15 de enero a Colo Colo de Chile. Si bien la organización aún no divulgó el calendario del evento, del que también intervendrá Cerro Porteño, medios trasandinos adelantaron el encuentro entre campeones de América.

En principio serán dos los partidos a ser animados por los franjeados (el segundo sería el 18), aunque en este 2025 animó uno solo, en la victoria por 2-0 sobre Nacional de Montevideo, el 17 de enero.

Con anterioridad fueron marcados dos duelos de fogueo locales, para el sábado 10 contra San Lorenzo y el miércoles 14 frente a Trinidense, que quedaría sin efecto.

En medio de las erogaciones para potenciar su plantel, Olimpia tendría un pequeño ingreso a través de Alexis Javier Cantero (22 años).

El lateral izquierdo, que llegó al Bosque en el mercado de pases del pasado junio y que lleva 16 partidos con la casaca franjeada, continuaría su carrera en el FC Orenburg de Rusia. La operación, que se concretaría esta semana, incluye un préstamo con cargo y una opción a compra obligatoria.

Antes que se presente esta oportunidad, el Decano venía gestionando la continuidad de un “4”, que sería Alan Rodríguez (25), por lo que vendría otro adicional, más de marca, ya que “Coyote” es originalmente un volante ofensivo.

La posible llegada del atacante panameño Tomás Rodríguez (26) sigue latente. La última palabra la tiene el Sporting San Miguelito.