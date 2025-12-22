Cierre del primer microciclo en Olimpia

La segunda etapa de la preparación en Olimpia irá hasta el martes 30 y la fase más dura de la pretemporada se abrirá el viernes 2 de enero.

Lea más: Olimpia, al encuentro de Colo Colo

La agenda de amistosos deberá ser retocado debido a la cancelación del duelo con el Atlético Mineiro, por la proximidad del estadual Gaúcho.

En principio, los franjeados jugarán el sábado 10 contra San Lorenzo y el miércoles 14 frente a Trinidense, en la Villa fernandina. Sin embargo, el “match” con la Cruz amarilla quedaría sin efecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El más ganador del fútbol paraguayo participará por segundo año consecutivo en la Serie Río de la Plata, en Uruguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera presentación franjeada sería el jueves 15 contra Colo Colo de Chile. El segundo y último encuentro de fogueo sería el domingo 18.