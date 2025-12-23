Aníbal Chalá, el elegido para cubrir la vacante que deja Alexis Cantero

Esta incorporación surge como una respuesta para cubrir la baja de Alexis Cantero, quien continuará su carrera en el Orenburg de la Premier League de Rusia, donde se marcha cedido bajo una cláusula de compra obligatoria condicionada al cumplimiento de objetivos específicos. Para ocupar ese vacío, Olimpia apuesta por la experiencia del nacido en Mira, quien firmaría un vínculo inicial por una temporada con la posibilidad de extender la relación contractual por un año más.

A sus 29 años, Aníbal Chalá aporta un buen recorrido internacional. Tras debutar profesionalmente en El Nacional en 2013, el defensor construyó una trayectoria que incluye pasos por el Dallas FC de Estados Unidos, la Liga de Quito, el Toluca y el Atlas de México, además de una incursión en el fútbol europeo con el Dijon FC de Francia. Antes de su reciente etapa en Barcelona SC, también sumó minutos en Emelec, consolidándose como un lateral de proyección ofensiva.

Su presente futbolístico se resume en sus números de la temporada 2025, en el que acumuló un total de 28 presentaciones oficiales, repartidas entre veinte partidos del torneo local y ocho duelos en la Copa Libertadores, además de haber registrado dos expulsiones. Un factor determinante que facilitó su salida de Guayaquil fue la existencia de deudas pendientes del club con el futbolista, situación que allanó el camino para que el “Ídolo” y el jugador separaran sus caminos, permitiendo que Olimpia asegure su concurso.

El palmarés del ecuatoriano incluye cuatro títulos profesionales en su vitrina personal, destacando su paso exitoso por el Atlas mexicano y la Liga de Quito. Asimismo, su formación incluye el roce de selecciones nacionales tras haber integrado el plantel de Ecuador en el Sudamericano Sub-20 de Uruguay en 2015.

