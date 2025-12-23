Olimpia se retira de la puja por Tomás Rodríguez, quien jugará en Saprissa

La propuesta económica del Saprissa resultó ser devastadora para las pretensiones del Decano, ya que el monto ofrecido cuadruplicaba la cifra inicial de la entidad de Para Uno. Ante esta abismal diferencia salarial, las negociaciones que parecían fluidas se estancaron de forma definitiva, dejando a la directiva franjeada en una posición de total desventaja financiera.
Para complicar más el panorama, el club panameño exigió que Olimpia renunciara a los beneficios económicos que la FIFA otorga por jugadores mundialistas. El Sporting San Miguelito pretendía cobrar íntegramente los derechos correspondientes si el atacante fuera convocado para el Mundial de México/Estados Unidos/Canadá 2026. Ante tal acumulación de trabas y costos inflados, el Decano decidió retirarse definitivamente de la puja por el jugador.