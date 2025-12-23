Olimpia
23 de diciembre de 2025 - 12:55

Olimpia se retira de la puja por Tomás Rodríguez, quien jugará en Saprissa

El delantero panameño, Tomás Abdiel Rodríguez Mena (26 años), jugará en Deportivo Saprissa de Costa Rica.
El delantero panameño, Tomás Abdiel Rodríguez Mena (26 años), jugará en Deportivo Saprissa de Costa Rica.

Lo que parecía una incorporación inminente para el Olimpia de Paraguay se transformó en una negociación fallida tras la sorpresiva irrupción del Deportivo Saprissa. El equipo costarricense logró arrebatarle el fichaje de Tomás Rodríguez al “franjeado” mediante una oferta económica que resultó ser imposible de igualar por la directiva de Para Uno.

Por ABC Color

La propuesta económica del Saprissa resultó ser devastadora para las pretensiones del Decano, ya que el monto ofrecido cuadruplicaba la cifra inicial de la entidad de Para Uno. Ante esta abismal diferencia salarial, las negociaciones que parecían fluidas se estancaron de forma definitiva, dejando a la directiva franjeada en una posición de total desventaja financiera.

Lea más: Rodrigo Nogués y la actualidad de Olimpia de cara a la temporada 2026

Para complicar más el panorama, el club panameño exigió que Olimpia renunciara a los beneficios económicos que la FIFA otorga por jugadores mundialistas. El Sporting San Miguelito pretendía cobrar íntegramente los derechos correspondientes si el atacante fuera convocado para el Mundial de México/Estados Unidos/Canadá 2026. Ante tal acumulación de trabas y costos inflados, el Decano decidió retirarse definitivamente de la puja por el jugador.