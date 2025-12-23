Olimpia se retira de la puja por Tomás Rodríguez, quien jugará en Saprissa

Lo que parecía una incorporación inminente para el Olimpia de Paraguay se transformó en una negociación fallida tras la sorpresiva irrupción del Deportivo Saprissa. El equipo costarricense logró arrebatarle el fichaje de Tomás Rodríguez al “franjeado” mediante una oferta económica que resultó ser imposible de igualar por la directiva de Para Uno.