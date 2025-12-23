Olimpia: Chalá y Alfaro se suman al Expreso

Aníbal Chalá es lateral izquierdo y llega a Olimpia, el Expreso Decano, por pedido del técnico Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez proveniente de Barcelona de Guayaquil. Militó igualmente en El Nacional, FC Dallas, Liga de Quito, Toluca, Dijon de Francia, Atlas de México y Emelec.

El volante central Juan Fernando Alfaro es un conocido de nuestro medio, con tres temporadas de militancia en Nacional. En su país defendió los colores de Juventud Unida de Gualeguaychú y Racing de Córdoba.

Las otras incorporaciones del más ganador de nuestro fútbol son los connacionales Mateo Gamarra González (25) y Raúl Cáceres (34).

El club del barrio Mariscal López recibirá un importante ingreso por la transferencia de Alexis Cantero (22) al Orenburg de Rusia. La operación es un préstamo con obligación de compra definitiva, lo que supone un buen negocio.

Otros componentes del plantel también se encuentran igualmente en la danza de la transferencia.

La primera fase de los preparativos se cerró este martes en la Villa de Fernando de la Mora. La reanudación está marcada para el viernes y la siguiente pausa está fijada para el martes 30.

La etapa más dura de la pretemporada se abrirá el viernes 2 de enero.