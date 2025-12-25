Olimpia, de vuelta al ruedo

La preparación franjeada se desarrolla en la Villa Olimpia, ubicada en Fernando de la Mora, en la que la dotación comandada por el argentino Pablo Andrés Sánchez cuenta con todas las comodidades.

Lea más: Chalá y Alfaro se suman al Expreso

Las autoridades siguen gestionando más fichajes para completar el grupo. Tras quedar descartada la incorporación del panameño Tomás Rodríguez, sigue la vacancia del centrodelantero. Otro puesto a ser cubierto es el de lateral izquierdo. El incorporado sería el ecuatoriano Aníbal Chalá.

Para el Decano, la recuperación de Derlis González será muy importante. El #10 se encuentra muy metido en la causa franjeada, ajustado a las nuevas condiciones económicas impuestas por el club, al igual que el capitán Richard Ortiz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los ingresos de Derlis irán creciendo hasta llegar a la normalidad que indica su prolongado contrato, dependiendo lógicamente de su rendimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En principio, son cuatro los amistosos a ser animados por el más ganador de nuestro balompié antes de afrontar el torneo Apertura 2025, dos locales (San Lorenzo y Trinidense) y dos internacional, en el marco de la Serie Río de la Plata, en Uruguay.

El arranque de la competencia oficial se presenta por demás interesante para el Expreso, nada menos que con el añejo clásico, frente a Guaraní. Este duelo se cumpliría el sábado 24 o el domingo 25 de enero.