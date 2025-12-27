Alan “Coyote” Rodríguez tiene acordada su llegada a Olimpia

La zona izquierda de la defensa se había convertido en una prioridad absoluta para el cuerpo técnico que ahora comanda el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez debido a la falta de un titular indiscutido. Tras las salidas de Alexis Cantero, Abel Paredes y David Martínez, el equipo solo contaba con el juvenil Tobías Morínigo para cubrir dicha demarcación. Ante este escenario, la dirigencia también barajó otras opciones internacionales, como el ecuatoriano Aníbal Chalá.

A sus 25 años, el “Coyote” aporta una experiencia valiosa que inició con su debut profesional en 2018 vistiendo la camiseta de Cerro Porteño. En el conjunto azulgrana logró consolidarse y conquistar dos títulos locales antes de emprender su primera aventura en el fútbol del exterior. Su ficha pertenece actualmente a Rosario Central de Argentina, club que decidió cederlo para que el jugador recupere el protagonismo perdido recientemente.

En su última etapa competitiva, el oriundo de Fernando de la Mora militó en filas del Remo de Brasil, equipo que logró el ascenso pero donde el lateral tuvo poca continuidad. Durante su estadía en tierras brasileñas, apenas registró 18 apariciones oficiales distribuidas entre la Serie B (14 partidos), la Copa do Brasil (1 encuentro) y el torneo estadual (3 juegos). Ahora, el defensor busca una revancha deportiva en el fútbol paraguayo.

