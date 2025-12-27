Olimpia: Hoja de ruta del Expreso

En el certamen de verano en Uruguay, Olimpia, el Expreso Decano, lidiará con el Cacique trasandino el jueves 15 de enero. Tres días después animará su segundo y último choque de fogueo en territorio oriental, frente a un rival a ser confirmado.

La competencia liguera se abrirá el viernes 23 del primer mes del año. Es altamente probable que el añejo clásico contra el Legendario se cumpla el domingo 25.

El “match” con la Cruz amarilla (Triqui) fue fijado para el miércoles 4 de marzo, en el Defensores del Chaco, a las 21:30.

Los franjeados deben tomar con “pinza” este juego, pues una derrota los dejaría sin calendario internacional por todo el año.

La plantilla que dirige el argentino Pablo Sánchez activa en la Villa fernandina.

La dirigencia gestiona los últimos fichajes. Se aguarda la llegada del lateral izquierdo ecuatoriano Aníbal Chalá (29) y la resolución del caso del mediocampista argentino Juan Fernando Alfaro (26). Las negociaciones con Nacional se estancaron, por lo que surgió como opción la posible llegada de Lucas Romero (23), aunque del lado de Recoleta confirman que el mediocampista proseguirá su carrera en el exterior.

Olimpia recibirá 600.000 dólares por la venta de Guillermo Paiva al Junior de Barranquilla. Por el préstamo del otrora “juvenil” ya había embolsado US$ 300.000.