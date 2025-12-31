Juan Fernando Alfaro se suma a Olimpia: “Estar en este club es un orgullo para mí”

Respecto a su arribo, Alfaro manifestó: “Feliz porque es un orgullo para mí y para toda mi familia estar en un club como Olimpia, lo que eso representa, la verdad que me llena de orgullo y espero representarlo de la buena manera lo que es Olimpia”.

El mediocampista también destacó el peso emocional de este fichaje debido al vínculo de su entorno con el club, señalando que “Me dio esa felicidad de saber lo que representa. Mi papá desde muy chico seguía a Olimpia y me dijo lo que era el club, y hoy estar acá representándolo es un orgullo”.

📹 ❝Es un orgullo para mí, espero representar al Club de la mejor manera. Olimpia es grande, tenemos que ganar cosas❞.



👇🏻 Juan Fernando Alfaro, nuevo refuerzo de la Institución.#SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/7k3dXXDGch — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) December 31, 2025

Al dirigirse a la hinchada, el jugador pidió acompañamiento y transmitió seguridad sobre el potencial del equipo. “Que apoyen, que sigan al equipo, que confíen porque hay un gran plantel, Olimpia es grande y tiene que representar y tenemos que representarlo de esa manera”, afirmó con convicción.

En cuanto a sus metas para el futuro cercano, agregó: “Me imagino un 2026 lindo, creo que tenemos que ganar cosas, Olimpia es grande y mereces eso y queremos darle a toda la gente esa alegría”.

Cabe recordar que, además del Torneo Apertura, Olimpia tiene un desafío fundamental en el primer semestre de la temporada 2026. El equipo deberá enfrentar al Sportivo Trinidense en un duelo eliminatorio a partido único por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El encuentro está programado para el miércoles 4 de marzo, a las 21:30, en el estadio Defensores del Chaco.