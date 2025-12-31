Olimpia da la bienvenida al volante Juan Fernando Alfaro

A través de sus plataformas digitales, la institución le dio una cálida bienvenida al volante con un mensaje motivador. Juan Fernando Alaro. Olimpia es tu nueva casa. A representar con altura la Franja Negra y pelear por todo, juntos. ¡Bienvenido al Campeón del Mundo!

Tras el intento fallido por sumar al también volante José Florentín, la directiva encontró en Alfaro el perfil ideal. El mediocampista destacó durante todo el 2025 como uno de los jugadores más regulares y rendidores de la liga local. Su compromiso con el Rey de Copas quedó sellado mediante la firma de un contrato extenso por cuatro temporadas.

✅️ Deseo cumplido, llegar al Club más laureado del país.



Juan Fernando Alfaro ya viste la indumentaria del glorioso Club Olimpia.



¡A romperla! 💪🏻#SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/bxR6SdSJCy — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) December 31, 2025

Por otro lado, en la zona defensiva también está para sumarse una pieza más, con la inminente llegada de Juan Ángel Vera, marcador central de 26 años. El zaguero, de gran nivel recientemente en Sportivo Trinidense, tiene prácticamente cerrado su desembarco en la entidad de Para Uno. El acuerdo contempla un vínculo por tres años, con una cláusula opcional para extenderlo a una cuarta campaña.

Con esta incorporación, el plantel de Olimpia ya suma seis caras nuevas para encarar con ambición los desafíos del 2026, solo resta el atacante para que los fichajes lleguen a todas las líneas del campo. La lista incluye a figuras como del portero uruguayo Sebastián Lentinelly, el polivalente charrúa Alejandro Silva, el lateral derecho Raúl Cáceres, el zaguero Mateo Gamarra y el lateral izquierdo ecuatoriano Aníbal Chalá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy