Olimpia: Expreso recargado

Olimpia no para de fichar. Juan Fernando Alfaro llega al Decano proveniente de Nacional y Vera tras militar en Trinidense. Además quedó confirmada la incorporación del defensor uruguayo Bryan Bentaberry (28), últimamente en Mushuc Runa de Ecuador.

Lea más: Alfaro se suma a Olimpia

Abordaron el Expreso para la nueva temporada los uruguayos Sebastián Lentinelly (28) y Alejandro Silva (36), el ecuatoriano Aníbal Chalá y los connacionales Mateo Gamarra (25), Raúl Cáceres (34) y Alan Rodríguez (25). El volante ofensivo Franco Alfonso (23) igualmente está asegurado.

El retorno de Marcos Gómez (24) había sido anunciado por el presidente del club, Rodrigo Nogués. Sin embargo, el volante central, que descendió con el Iquique en Chile, volvería a ser cedido al no llenar las expectativas del técnico Pablo Sánchez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a los amistosos, el primero será el próximo jueves 8 contra Sportivo San Lorenzo y el siguiente martes 13 frente a Trinidense, ambos en la Villa fernandina, en horarios a ser confirmados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Decano participará en la Serie Río de la Plata, en Uruguay. El jueves 15 lidiará con Colo Colo de Chile, en el estadio de Defensor Sporting, a las 21:00, mientras que el domingo 18 cotejará con Juventud Las Piedras, en el Campus Municipal de Maldonado, a las 18:15.