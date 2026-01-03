Olimpia solicita localía en el Defensores del Chaco para el Apertura 2026

Olimpia comienza a mover sus fichas administrativas de cara a la temporada que de a poco se va poniendo en marcha. A través de una nota oficial dirigida a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), la institución decana solicitó formalmente la utilización prioritaria del Estadio Defensores del Chaco para todos sus partidos de local durante el Campeonato Apertura 2026.

En la misiva, firmada por el presidente Rodrigo “Coto” Nogués, la entidad de Para Uno fundamenta que la magnitud de su afición y las exigencias operativas de sus encuentros requieren un escenario de primer nivel. El objetivo principal es “garantizar un desarrollo ordenado del calendario competitivo” con la debida anticipación.

En uno de los puntos de la nota es la mención al avance de las obras en Para Uno. El documento confirma que el club se encuentra enfocado en la construcción de su nuevo estadio mundialista, un proyecto diseñado bajo estándares FIFA, como sede del mundial 2030. Mientras los trabajos de infraestructura siguen el cronograma establecido, la directiva considera que el Defensores del Chaco es el único recinto que reúne las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para albergar a la gran masa de simpatizantes.

La petición de Olimpia para el usufructo del Defensores del Chaco