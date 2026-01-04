¿Cómo se dio la incorporación de Juan Fernando Alfaro a Olimpia?

Para destrabar la salida del volante, Olimpia cedió porcentajes de dos futbolistas que ya formaban parte del plantel “tricolor”. El acuerdo incluyó la entrega de una parte de las fichas de los juveniles Hugo Adrián Benítez y Tobías Sanabria. Además, la negociación contempló la transferencia definitiva del lateral izquierdo Rodolfo Argüello, quien se incorpora a la Academia.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el presidente de Nacional, Enrique Sánchez brindó detalles de la operación: “Nos quedamos con un porcentaje del pase de Juanfer. El 30% sigue siendo nuestro, pero en realidad nosotros tenemos el 50%, no más de Alfaro, pero el 50% del club de origen de él (Juventud Unida de Gualeguaychú). Entonces quedamos con un 30%, de esa manera, nosotros cerramos esa negociación, conveniente para nosotros”.

“Nosotros teníamos un porcentaje de Tobias Sababria y de Hugo Adrián Benítez de ya, y con esta situación aumentamos ese porcentaje de ambos jugadores. Y un nuevo jugador que se incorpora, que también tenemos el 100% de sus derechos, que es Rodolfo Arguello, que es lateral y está también en la plantilla nacional”. Así explicó el titular de la Academia las condiciones bajo las cuales se concretó el traspaso que beneficia a ambas instituciones.

El mediocampista argentino se integra así al nutrido grupo de refuerzos que llegaron al Franjeado para este semestre. El objetivo de la institución para la campaña 2026 es revertir la imagen negativa dejada durante el año anterior. Tras un 2025 carente de títulos y con rendimientos discretos, el club busca ahora una renovación profunda en su estructura. Este proceso comenzó con la llegada de Pablo “Vitamina” Sánchez a la dirección técnica en reemplazo de Éver Hugo Almeida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy